Giallo a Moncalieri, ritrovato lo scheletro di un uomo nelle vicinanze di corso Savona

Giallo a Moncalieri: nella mattina di oggi, mercoledì 24 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto lo scheletro di un uomo nei pressi di una baracca in zona corso Savona.

Probabile si tratti di un senzatetto

Probabile che si tratti dei resti di un senzatetto che era solito accamparsi da quelle parti, ucciso forse dagli stenti o dal freddo. Tuttavia la compagnia guidata dal comandante Amengoni indaga a tutto campo e non esclude alcuna ipotesi, al momento.

I carabinieri non escludono alcuna ipotesi

Di certo, l'uomo sarebbe morto da alcune settimane, visto l'avanzato stato di decomposizione. Quello che ne resta è stato portato in ospedale e messo a disposizione della procura, per essere esaminato dal medico legale, che dovrà chiarire quando è avvenuto il decesso e quali le possibili cause. Intanto, sono in corso accertamenti per l'identificazione.

Nei mesi scorsi, sempre a Moncalieri, nelle acque del Sangone era stato ritrovato il cadavere di una clochard (morta perché era finita nelle gelide acque del torrente), i cui cani sono stati poi portati in salvo dall'Ufficio Tutela Animali di Nichelino.