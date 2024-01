Strettoia di via Cavour: a febbraio verrà affidato l’ampliamento della strada

Il progetto di ampliare via Cavour in modo da risolvere i problemi legati alla strettoia della strada proprio in centro Bibiana a febbraio farà un passo verso la concretizzazione. “Abbiamo iniziato a progettare l’intervento circa cinque anni fa, all’inizio del nostro primo mandato e, finalmente, il prossimo mese affideremo in modo diretto l’intervento da circa 50.0000 euro” annuncia il sindaco Fabio Rossetto.

Le tempistiche sono state lunghe perché è stato necessario acquistare da privati un terreno che permette di ampliare la via proprio nel punto in cui, all’altezza dello studio dentistico, si restringe.

“Questa strozzatura tagliava a metà il paese rendendo pericoloso in passaggio dei pedoni che dalla zona residenziale passano di lì per raggiungere il centro” sottolinea Rossetto.

Per migliorare la sicurezza di chi si muove in paese a piedi verrà realizzato il tratto di marciapiede ad oggi mancante, proprio in corrispondenza del punto in cui la strada si fa stretta, a partire dall’incrocio con via Vittorio Veneto, poco prima della banca, e oltre il canale.