Blocco canale di Suez, Dal Fabbro (Iren) rassicura: "Impatto molto ridotto su aumenti in bolletta"

L’eventuale blocco del canale di Suez o dello stretto tra Yemen e Corno d’Africa avrà un impatto ridotto sull'aumento delle bollette di luce e riscaldamento. A rassicurare i torinesi, il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro a margine di Esg Challenge Iren 2024. Attualmente si registrano tensioni tra Etiopia e Somalia Mar Rosso.

Uno scenario che preoccupa anche l'Europa, soprattutto per i possibili rincari energetici. " L’eventuale blocco del canale di Suez - ha chiarito Dal Fabbro - o dello stretto tra Yemen e Corno d’Africa in realtà ha un impatto più sul petrolio ". " Noi generiamo - ha poi aggiunto - la maggior parte della nostra energia con il gas, che ci viene dall’Algeria, dall’Azerbaigian e dalla Norvegia ". L'eventuale stop su Suez avrebbe un " impatto molto ridotto " sugli aumenti in bolletta.

I metalli rari sono 31 e sono fondamentali perché sono base di molti manufatti essenziali nella nostra industria, come l'elettromedicale, le tac, le protesi, i computer, i cellulari. "Per evitare problemi di approvvigionamento, - ha concluso Dal Fabbro - perché per la maggior parte vengono dall'estero, trovare un modo per recuperarli in Italia e valorizzarli significa due cose. Uno che i rifiuti non vengono buttati in discarica. In secondo luogo recuperiamo quello che, anziché essere chiamato rifiuto, diventa una risorsa e valore economico per l' impresa".