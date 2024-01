I Radicali attaccano: "Le carceri non sono discariche. Non garantito il diritto allo studio dei detenuti"

"Visitiamo continuamente le carceri e i problemi si vedono a 360 gradi: violazioni dei diritti di agenti e detenuti, una struttura fatiscente e la scarsa istruzione fornita ai carcerati – ha spiegato il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni – l'istruzione diventa fondamentale, in un luogo che deve mirare al reintegro della persona nella società".

"Al Lorusso e Cutugno, specialmente nella sezione femminile che ospita numerose mamme, scopriamo che non vengono fornite un numero di ore sufficienti per finire un percorso che induca alla riabilitazione – ha dichiarato Ennio Avanzi, insegnante per 40 anni impegnato nell'educazione degli adulti – vengono garantite alle detenute solo 2 ore settimanali, ma per prendere il diploma conclusivo ne servono per legge 360, che possono diventare 600 se gli studenti non parlano l'italiano. Quindi con sole 2 ore al giorno per finire il percorso avrebbero bisogno dell'ergastolo".