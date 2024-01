Tifosi armeni e l'ex direttore del Torino Film Festival in visita al museo della Leggenda Granata di Grugliasco

Un gruppo di sportivi e appassionati del Football fans Tour, provenienti dall'Armenia, mercoledì 24 gennaio, sono stati in visita al nostro splendido Museo del Grande Torino e della leggenda Granata ospitato a Villa Claretta, in via La Salle, per vedere i cimeli della grande squadra. Prima della visita a Grugliasco, il gruppo ha visitato lo Juventus Museum e in seguito Superga.