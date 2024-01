Un clic dal cuore: Steve McCurry in visita ai piccoli pazienti di Casa Ugi che lottano contro il cancro

Ieri sera il famoso fotografo americano ha presentato il suo il ultimo libro, Devotion, 150 immagini per raccontare l’essere umano quando si dedica a qualcuno non per dovere, ma per amore.



Un amore incondizionato come quello che, nel 1980, portò alla nascita di quell’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini che oggi, con la stessa devozione, aiuta i piccoli pazienti dell’ospedale Infantile Regina Margherita e le loro famiglie, grazie a 200 volontari.