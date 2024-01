Fermato in auto mentre viaggia in corso Grosseto: su di lui pendeva un mandato europeo della Corte del Lussemburgo

Giro di vite da parte della Polizia a Barriera di Milano. Gli agenti, insieme al reparto prevenzione crimine e all'unità cinofila dell’ufficio Prevenzione Generale, hanno identificato 61 persone, conrollato 30 veicoli e arrestato due persone, mentre una terza è stata denunciata. L'accusa, nei confronti dei due finiti in manette, è di detenzione di sostanza supefacente ai fini di spaccio.

Oltre a essere stati controllati due locali pubblici, sono stati sequestrati circa 140 grammi di sostanze stupefacenti e 670 euro in contanti, mentre un veicolo è stato sequestrato. E' proprio l'auto su cui viaggiava la persona denunciata, finita nei guai per violazione del codice della strada.

A Madonna di Campagna e Borgo Vittoria, invece, gli agenti hanno controllato tre esercizi commerciali e identificato una sessantina di persone. Nei pressi di un bar, tra l’ingresso e il dehors, e sotto un’autovettura in sosta, sono stati rinvenuti un telefono smarrito e diversi grammi di hashish sequestrati a carico di ignoti.

Tra le persone controllate è stato arrestato un italiano di 49 anni in esecuzione di un mandato Europeo della Corte del Lussemburgo. Stava viaggiando su un'auto in corso Grosseto ed è emerso che a suo carico pendeva una condanna per aver fornito nomi falsi al fine di trarre profitto ai danni di alcune società e istituti bancari ricevendo così ingenti somme di denaro.