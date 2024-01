Lo sfogo dello storico leader di Askatasuna e No Tav Rossetto: "Permessi negati anche per motivi familiari"

Uno dei punti focali della vicenda è il divieto di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale di Bussoleno, su cui è intervenuta la militante No Tav e consigliera per Unione Popolare del paese valsusino Nicoletta Dosio: "Giorgio - ha dichiarato - non è un pericolo pubblico, ma una persona che ha a cuore la vita politica e che si mette in gioco per questo. In Val Susa le misure preventive vengono utilizzate contro il tentativo delle popolazioni di far valere l'interesse collettivo".