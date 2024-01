Negozi e centri commerciali nel mirino dei malviventi: quattro persone arrestate a Torino, Chieri e Chivasso

Due uomini di 46 e 61 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Chieri per furto aggravato in concorso. I due, infatti, erano riusciti a mettere a segno un colpo presso un negozio, ma una volta arrivati alla stazione ferroviaria sono stati individuati e bloccati. Volevano salire sul primo treno per Torino, ma i militari li hanno perquisiti e hanno trovato anche merce rubata in precedenza in alcuni supermercati.



Supermercati nel mirino dei malviventi anche a Chivasso, dopo i carabinieri del radiomobile sono stati chiamati proprio mentre si stava cercando di realizzare una rapina. Arretato n 45enne che, a volto scoperto e armato di un coccio di bottiglia, ha minacciato la cassiera chiedendo di avere l'incasso. Poco prima, il rapinatore aveva tentato un altro assalto in un analogo esercizio commerciale poco distante.



Un uomo di 41 anni, infine, è stato arrestato a Torino (sempre all'interno di un centro commerciale) con l'accusa di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le ricostruzioni, l'arrestato aveva minacciato e aggredito alcuni clienti che si trovavano lì con lui e probabilmente si trovava sotto l'effetto di alcol.