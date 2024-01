Raggiungi la tua meta con Fer Consulting: come iscriversi al corso per macchinista ferroviario

Un corso di alta formazione Fer Consulting a Cairo Montenotte, in Liguria, per acquisire le competenze e le certificazioni indispensabili per svolgere la professione di macchinista ferroviario: cogli al volo l’opportunità di uno speciale sconto del 15%, iscrivendoti entro il 31 gennaio 2024.

Una professione di altissima responsabilità nell’affascinante mondo dei treni. Guidare un treno, infatti, non è solo una questione di competenza tecnica, ma anche di passione e dedizione. Il macchinista ferroviario emerge come una figura chiave, assicurando che ogni viaggio in treno si svolga con la massima sicurezza ed efficienza.

Quando si parla di corsi di formazione ferroviari e della conduzione di treni, Fer Consulting di Cairo Montenotte (Savona) si distingue come punto di riferimento per aspiranti macchinisti. Con una squadra di istruttori che vantano oltre 30 anni di esperienza nelle ferrovie, Fer Consulting accoglie i suoi studenti offrendo una formazione eccellente, unendo sapientemente la tradizione ferroviaria alle più recenti innovazioni tecnologiche.

“Per un macchinista ferroviario è indispensabile l’altissima qualità della formazione – spiegano i dirigenti di Fer Consulting -. Per questo motivo, è estremamente importante la docenza affidata ad istruttori che vantano lunghissima esperienza nel mondo delle ferrovie, garantendo così una preparazione ineguagliabile e formando la prossima generazione di esperti alla guida dei treni, grazie anche a una presenza costante lungo tutta la durata del corso”.

Non un semplice percorso di formazione: con Fer Consultingcon una professione di successo edei macchinisti ferroviari certificati nel rinomato centro di formazione, il 98% entro l’anno.

“Il benessere dei giovani che studiano in Fer Consulting è una delle nostre priorità, perché crediamo che in un contesto positivo ci sia più probabilità che il percorso si concluda con un esito migliore – proseguono dal centro di alta formazione ferroviaria-. Per questo motivo, il pranzo è offerto da noi nella confortevole sala ristoro, per favorire la condivisione e la coesione di gruppo. Inoltre, fanno parte del pacchetto anche i trasferimenti da e per l’hotel, per chi viene da fuori, con un comodissimo servizio navetta. Aggiungiamo poi speciali convenzioni con hotel della zona, con la vantaggiosa formula che include la cena e con alcune palestre, in modo che dopo una giornata di studio, si possa praticare sport, salutare per il corpo e la mente. L’obiettivo è creare per chi studia un ambiente tranquillo, che sia stimolante e allo stesso tempo rilassante, affinché i giovani possano dedicarsi con il massimo impegno al percorso di formazione”.

Fer Consulting, autentica eccellenza nel settore, offre la possibilità di finanziare l’intero importo del corso, unitamente ai costi di hotel e trasferimenti, grazie al “Prestito per merito”. Un grande vantaggio che consente di pagare a rate dopo 2 anni dall’iscrizione, anche senza garanzie. Un’opportunità di carriera che, grazie a soluzioni finanziarie flessibili, è quindi accessibile a tutti coloro che sono affascinati dai treni e sognano di entrare a far parte del mondo ferroviario.

Il corso, che avrà inizio a fine febbraio, si potrà frequentare esclusivamente in presenza ed è strutturato in 100 giorni formativi, dal lunedì al venerdì, per un totale di 7 ore al giorno.

L’iscrizione è subordinata alla maggiore età, al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, all’idoneità fisica e psicoattitudinale ed essere madrelingua italiani (o, in alternativa, avere una conoscenza certificata della lingua italiana di livello B2).

Al termine del corso, si otterrà la Licenza Europea di Condotta e il Certificato di avvenuta formazione, indispensabili per intraprendere la carriera di macchinista ferroviario.

Di grande valore il bonus “Coach di carriera”: Fer Consulting desidera accompagnare i giovani macchinisti ferroviari anche in un’esperienza individuale che li prepari a presentarsi alle aziende, a partire dalla stesura del curriculum vitae per arrivare ai suggerimenti per affrontare il colloquio di lavoro nel miglior modo e in assoluta serenità.

Nell'evoluzione delle ferrovie, il ruolo del macchinista ferroviario ha attraversato epoche. Pur mantenendo un legame forte con la tradizione, oggi la professione si integra con le ultime innovazioni. Fer Consulting dà il benvenuto in un ambiente moderno e accogliente, offrendo una formazione di primo livello. “Uniamo l'antica maestria nella guida dei treni alle tecniche e tecnologie più avanzate, garantendo un'esperienza formativa unica. Fer Consulting garantisce una formazione che bilancia questa doppia anima: la storia dei treni e le frontiere future delle ferrovie”.

Fondata nel 2015, Fer Consulting S.r.l. si è affermata come Centro di Formazione, fornendo servizi alle aziende ferroviarie e a privati che aspirano a entrare nell'ambito ferroviario. L’azienda gode del riconoscimento ufficiale da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA), con il certificato di riconoscimento CF027/ANSFISA.

Se la tua destinazione è entrare a far parte del mondo ferroviario, sali subito a bordo e inizia il viaggio per raggiungere la tua meta con Fer Consulting: entro il 31 gennaio il corso è tuo con il 15% di sconto. Maggiori informazioni QUI.

FER CONSULTING S.R.L.

Corso Marconi, 184 - 17014 - Cairo Montenotte (SV)

Tel. 333 20 51 580

Facebook - Instagram