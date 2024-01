Lieto fine per la storia di Francesco: rimasto orfano, era da 6 mesi senza l'assegno di pensione del papà

Lieto fine per la storia di Francesco (nome di fantasia), il ragazzo protagonista della storia che avevamo raccontato sul nostro giornale [LEGGI QUI]. l'Inps ha infatti dato l'ok al riavvio del pagamento dell'assegno di pensione del papà deceduto.

Tutto aveva funzionato dal 2014, poi nel 2023, quando Francesco (che ha un fratello minore) è diventato maggiorenne, l'Inps ha sospeso l'erogazione della quota. Quasi 6 mesi sono passati, con Francesco aiutato dei familiari a districarsi tra burocrazia e documenti da presentare, fino alla risoluzione della faccenda, arrivata oggi.

"In relazione all’articolo pubblicato dal vostro quotidiano in data 19 gennaio 2024 dal titolo 'La storia di Francesco: orfano, ma da sei mesi senza l’assegno di pensione del papà'", ci scrive l'Inps, "si evidenzia: la vicenda riguardava l’erogazione di due pensioni di reversibilità per minori di gestione pubblica. Le due quote erano state regolarmente corrisposte fino al mese di maggio 2023, e dal mese di giugno 2023 era stata disposta la sospensione della sola quota di uno dei due minori, che nel giugno 21, era diventato maggiorenne. Tale sospensione era avvenuta nell’ambito delle attività di verifica avviate dall’Istituto su centinaia di posizioni, lavoro necessario per accertare il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa. In questo caso, la verifica aveva messo in evidenza l’assenza della documentazione attestante il permanere della qualità di studente. Giova ricordare che, per evitare l’interruzione del pagamento della pensione ai superstiti, i figli maggiorenni devono compilare e inviare annualmente una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale comunicano all'Inps il mantenimento dello status di studente. Per tutti i casi di specie, tra cui rientrava anche questo utente, è stata chiesta agli interessati la trasmissione della certificazione utile per l’eventuale ripristino dei pagamenti. La documentazione attestante il percorso di studi è stata trasmessa in data 16.9.2023 e, effettuate le necessarie verifiche, la Sede di Torino procederà al ripristino del pagamento della quota con il prossimo mese di aprile 2024. Il giovane è stato contattato ed è stato informato della riattivazione della pensione e della corresponsione degli arretrati".