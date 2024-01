Una mostra, teatro, celebrazioni e ricordi: Moncalieri si prepara a onorare il Giorno della Memoria

Uno spettacolo teatrale, celebrazioni, commemorazioni e l’inaugurazione di una mostra: questo il ricco programma degli eventi organizzati a Moncalieri per onorare il Giorno della Memoria 2024.

Le iniziative, che si svolgeranno a partire dal 27 e fino alla sera del 29 gennaio, prendono vita grazie alla collaborazione tra la Città di Moncalieri, la compagnia teatrale Teatrovillaggioindipendente e l’associazione ANPI. "Mai come quest’anno i fatti di cronaca ci mettono di fronte ai risultati distruttivi della discriminazione e della guerra. Il Giorno della Memoria è un’occasione preziosa per riflettere insieme”, afferma l’Assessore alle Politiche per i Giovani Davide Guida.

Appuntamenti dal 27 al 29 gennaio

“Il 27 gennaio ci aiuta a ricordare e onorare le vittime dell’olocausto, ma rinnova anche il nostro impegno quotidiano nella costruzione di una città salda nei valori di tolleranza e pace”. Il primo appuntamento è sabato 27 gennaio alle ore 11 presso la lapide di Via Monfalcone per celebrare e onorare la memoria dei deportati moncalieresi. La celebrazione continuerà presso l’atrio del Palazzo Comunale con la commemorazione dei moncalieresi caduti per la libertà.

La giornata proseguirà alle ore 15 presso gli spazi di Strada Vignotto 23, insieme all’associazione ANPI. Verrà inaugurata la mostra fotografica ispirata al libro: “Nell’inferno di Dora” di Clara Bounous. L'autrice, che sarà presente in sala, propone un percorso che mette a fuoco le atrocità compiute in questo terribile lager sul quale è caduta per molti anni un’ombra impenetrabile, come se non fosse mai esistito. Gli interventi verranno intervallati da alcune letture teatrali interpretate dai giovani che negli scorsi anni hanno partecipato ai viaggi della memoria nei luoghi della Shoah.

Lo spettacolo teatrale "Nove giorni"

Lunedì 29 gennaio alle ore 21 verrà messo in scena presso il Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero lo spettacolo teatrale “Nove giorni”. La compagnia teatrale Teatrovillaggioindipendente proporrà la storia di Paolo: un giovane che il 25 luglio 1942, suo malgrado, parte per la Guerra in Russia. Un ragazzo come tanti che avrebbe voluto sognare ciò che i giovani da sempre sognano: innamorarsi, divertirsi ed essere libero. Ma la deportazione, la dittatura e un conflitto mondiale cambieranno per sempre la sua vita.

Deciderà di raccontare la propria storia, forse per liberarsi di un passato difficile, o forse per insegnarci che tutte le guerre sono inutili. Ingresso libero, prenotazione fortemente consigliata. Il form d’iscrizione è disponibile sul sito e su tutti i canali social di Moncalieri Giovane.

Per info e prenotazioni è possibile visitare la sezione dedicata sul sito www.moncalierigiovane.it o contattare gli uffici di MoncalieriGiovane allo 011 6401447 o tramite mail a moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it.