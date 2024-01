Circolo dei lettori al via gli eventi di febbraio: tra i primi incontri Federica Manzon e il ricordo a Gigi Proietti

Il Circolo dei lettori entra nel vivo degli appuntamenti di febbraio che sarà dedicato all'universo femminile.

Tra i nomi di questa settimana giovedì 1 febbraio alle ore 18 troviamo Federica Manzon che presenta Trieste, tra passato e futuro con Elena Varvello.

Tre giorni diventano lo spartiacque tra ciò che è stato e ciò che sarà. Un’infanzia tra i caffè austroungarici dei nonni e i viaggi con il padre nelle isole jugoslave. Un presente dove fare i conti con la memoria di una guerra oltre il confine e con quelle stesse strade dove ora Alma e Vili cercano di trovare il loro posto.

nell’ambito di Femminile plurale.

Sempre giovedì 1° febbraio alle ore 18.30 ci sarà Marco Trabucchi che insieme a Maria Cristina Alfieri presenta La demenza non cancella la vita. La demenza è una malattia del nostro tempo, ma le cause dell’Alzheimer non sono ancora note nella loro complessità. Da qui le difficoltà a identificare possibili cure. Il presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria ricostruisce la storia naturale della malattia, dai primi sintomi alle fasi terminali.

Infine, alle ore 18.30 chiude la giornata dedicata a Gigi Proietti, Chiacchiere su cinema, teatro e altre amenità a partire dal libro Carocci di e con Claudio Pallottini, con Paola Tiziana Cruciani, modera Edoardo Peretti. Proietti ha insegnato a decine di attori e attrici come dire una battuta, come rendere chiaro un sentimento o efficace una pausa, e soprattutto l’amore per la conoscenza e la passione per un mestiere pieno di gioie ma anche traboccante di sudore, frustrazioni e lacrime. In collaborazione con Associazione Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte

Sabato 3 febbraio dalle 16 alle 17.30 si svolgerò l'evento musicale Anche i grandi del jazz sono stati bambini! Un laboratorio per bambine e bambini 5-10 anni con Claudia Bellin a partire da Louis Armstrong. Il soffio di Satchmo (Curci). Avviciniamoci al jazz attraverso una tromba magica e il racconto delle numerose esperienze del piccolo Pops (così veniva chiamato Armstrong). Scopriamo le sue passioni “da grande”, oltre la musica, e, infine, realizziamo un collage con le foto dei suoi amici preferiti.