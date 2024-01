A Torino una nuova Sala del Commiato al cimitero Parco anche per chi non vuole farsi cremare

Nel 2024 al cimitero Parco verrà aperta una Sala del Commiato, dove poter salutare per l'ultima volta i propri cari. "Sarà un luogo - ha spiegato l'amministratore delegato di Afc Carlo Tango, intervenendo questa mattina in commissione - dove i cittadini potranno avere un momento di raccoglimento, non necessariamente religioso, per attività a feretro chiuso".