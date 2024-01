Domani la Mole si illumina di viola e arancione nella ‘Giornata mondiale per le Malattie Tropicali Neglette’

Domani, martedì 30 gennaio, in occasione della ‘Giornata mondiale per le Malattie Tropicali Neglette’ (Neglected Tropical Diseases - NTDs), la Mole Antonelliana si illuminerà di viola e arancione.

Oltre alla Mole altri cento monumenti in tutto il mondo saranno illuminati dagli stessi colori per sostenere la campagna ‘100% Committed to end neglected tropical diseases’ con la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) si pone l’obiettivo di eliminare almeno una Ntd in cento Nazioni entro il 2030.

L’iniziativa - promossa dall’Associazione PINTRE (Percorsi Intrecciati) insieme all’Associazione Italiana per la Lotta alla Malattia di Chagas AILMAC, con il patrocinio di diversi Enti, tra cui il Comune di Torino e la Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale SIMET, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Torino Vol.To ETS e INMI Lazzaro Spallanzani – vuole sensibilizzare sull’impatto che queste malattie hanno in un contesto non endemico come quello italiano.

Inoltre, dopo il successo dello scorso anno a Torino, dal 29 gennaio al 2 febbraio nell’INMI Spallanzani di Roma sarà ospitata la mostra fotografica ‘Salute dimenticata. Immagini per ricordare le NTDs* (*neglected tropical diseases)’.

Le NTDs sono patologie scatenate da un’ampia varietà di agenti patogeni, tra i quali virus, batteri, parassiti e funghi che colpiscono su scala mondiale oltre un miliardo di persone (circa una persona su cinque) e sono tendenzialmente legate alla povertà e alla fragilità sociale.