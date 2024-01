Grande successo per il Carnevale di Nichelino: in più di 20 mila ad assistere alla sfilata dei carri [FOTO]

Grande successo per il Carnevale di Nichelino: in più di 20 mila ad assistere alla sfilata dei carri

Un grande successo, andato oltre ogni aspettativa. Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 gennaio, più di 20 mila persone hanno affollato via Torino e piazza Di Vittorio a Nichelino per la sfilata dei carri allegorici che ha dato il via al Carnevale 2024.

Sabato il Carnevale dei bambini

In realtà, si era cominciata già nei giorni precedenti con la cerimonia di investitura e consegna delle chiavi della Città a Madama Farina e Monsù Panaté, maschere di Nichelino e Stupinigi, mentre sabato pomeriggio era stato tempo di Carnevale dei bambini.

Ma il pezzo forte è stata la domenica con tantissime famiglie e bambini che hanno colorato e animato il centro storico di Nichelino per assistere alla sfilata di carri arrivati da tutto il Piemonte, preceduti dai suoni della banda musicale Puccini, con il nuovo carro di Nichelino realizzato dall’Associazione Patela Vache “Torneremo a riveder le stelle” che è stato il più applaudito.

Carri arrivati da tutto il Piemonte

L’evento è stato presentato da Elia Tarantino e Mauro Forcina con la partecipazione di Trinitube Tv, Radio Alfa e Radio Juke Box, con il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero a fare gli onori di casa per una manifestazione riuscitissima, che ha portato Nichelino nel Gotha dei Carnevali del Piemonte.