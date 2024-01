Carcere della Vallette sempre più nel caos, ancora un agente aggredito e picchiato

Ancora aggressioni al carcere di Torino. Su quanto è avvenuto, riferisce Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Nel pomeriggio di ieri, un detenuto ventenne ristretto al padiglione B ha preteso di accedere al cortile Passeggi riservato ai detenuti che frequentano i corsi scolastici. Non essendo autorizzato, l’agente addetto alla Sorveglianza ha opposto divieto alla richiesta e ciò è bastato a scatenare la violenza del detenuto che ha provato a ribaltare la scrivania dell’Agente ma, prontamente, questo ha posto le sue mani sopra per evitare che la stessa potesse finire addosso a lui e agli altri colleghi presenti. In quel momento il detenuto ha sferrato un violento pugno nello stomaco al collega prima di essere bloccato”.