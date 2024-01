Fontana pericolante, pavimentazione a pezzi e avvallamenti: i residenti di piazza Giovanni Paolo II chiedono interventi

I residenti di Borgo San Paolo chiedono interventi per l'area pedonale dietro Palazzo Lancia. Un gruppo di cittadini ha incontrato la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise per mostrare gli interventi da realizzare, dopo le continue segnalazioni. La grande Piazza Giovanni Paolo II, anche conosciuta come Piazza Bennet per il supermercato che ci si affaccia, presenta numerose criticità, a partire dalla fontana spenta al centro della piazza.

La fontana, però, non verrà riaccesa: questo è stato chiarito dalla presidente, che ha ricordato che il Comune non ha in programma di far ripartire le fontane pubbliche a causa dei costi elevati. Tra le opzioni, allora, un patto di collaborazione con i cittadini che potrebbero prendersi cura di un eventuale aiuola da realizzare nella sede della fontana, come è stato fatto in Cit Turin dagli abitanti di Piazza Benefica. I residenti del Borgo San Paolo, però, non sembrano al momento accettare questa ipotesi, chiedendo al Comune di effettuare i lavori per i quali vengono pagate le tasse.

La piazza verrà allora inserita dalla Circoscrizione tra le aree che necessitano di manutenzione straordinaria, senza però avere certezze di quando potrà entrare nel calendario degli interventi comunali. Vista la pericolosità, le ipotesi sono di una rimozione o del rifacimento della pavimentazione.

Manutenzione ordinaria, invece, riguarderà gli avvallamenti e gli scalini del piazzale, che dovranno essere sostituiti insieme alle grate che si sono staccate dal terreno. Un altro problema riportato dai residenti è la presenza di auto e motorini che entrano nella piazza senza autorizzazione, da valutare l'utilizzo di telecamere.

L'ultima lamentela riguarda i bambini che giocano a pallone fino a sera, creando fastidio con il continuo rimbalzo della palla sul muro. L'inserimento di fioriere come deterrente non ha avuto le conseguenze sperate: sono state utilizzate come porte.