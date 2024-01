Via Germagnano trasformata in discarica a cielo aperto. Marrone (FdI): "Impedire il ritorno del degrado"

A due passi dal centro Amiat di via Germagnano , nei pressi dell'ex campo rom, ora si trova una vera e propria discarica a cielo aperto : pezzi di automobili (forse) rubate, materassi, divani, materiale edile e soprattutto interni di pareti in amianto, le cui fibre sono nocive se inalate.

Proprio in quest'area, nel dicembre 2019, era stata progettata dalla città di Torino un'importante progetto di riqualificazione, oltre che un significativo sgombero dell'area.

Sembra però che l'opera di rigenerazione non abbia dato i suoi frutti, in quanto oltre ai rifiuti scaricati illegalmente nella zona probabilmente resistono o sono tornati alcuni rom. Guardando oltre la recinzione dell'area boschiva, si riesce a intravedere una capanna, ma anche una tenda sotto un cavalcavia nei pressi dell'area. Tutt'ora però non si sa se le strutture improvvisate siano abitate oppure no.