La figura dello geriatra e sempre lo dobbiamo specificare quando parliamo di questo argomento è una figura fondamentale in generale nell'ambito medico, però negli ultimi anni lo è ancora di più perché si tratta di una figura che ha a cuore l'assistenza sanitaria degli anziani e ormai ci troviamo in una società che ha raggiunto un livello di invecchiamento di popolazione abbastanza elevato.

Questo vuol dire che sempre più persone hanno bisogno di aiuto da una certa età in poi e possono trovare un grande supporto in questi professionisti che possono eseguire varie valutazioni di vario genere come vedremo, ma anche fare delle diagnosi e dei trattamenti dipendendo dalle patologie che hanno gli anziani, patologie che possono essere le classiche patologie croniche che si hanno a quell'età, o anche patologie che quella persona ha come storia clinica a prescindere dall'età.

Naturalmente poi se parliamo di patologie legate all'età parliamo di artrite e di artrosi, per esempio, o parliamo di difficoltà di deambulazione rimanendo nello stesso tema, oppure di difficoltà cardiache.

Tutto dipende sempre dalla persona anziana in questione perché come tutti possiamo osservare addirittura ci sono persone anziane che ancora fanno sport e altri che invece già non riescono nemmeno quasi più a camminare.

Per questo motivo ogni intervento di un geriatra deve essere ad hoc e può essere anche un intervento eseguito a domicilio e in quel caso parleremo di geriatria domiciliare appunto.

Nello specifico poi lo specialista in questione potrà prescrivere dei farmaci o anche cambiare le dosi di una terapia che la persona anziana sta assumendo e quindi gestirle e dovrà creare un piano di cura da valutare poi di volta in volta dipendendo da dall'evoluzione delle condizioni di salute.

Parliamo di uno specialista che comunque è sempre in grado di riconoscere eventuali segni e sintomi che c'è qualcosa che non va in modo da poter intervenire tempestivamente per fornire delle cure necessarie.

Questo significa gestire per esempio eventuali segnali che potrebbero far pensare ad un ictus, a un infarto, alla polmonite, sempre con dei trattamenti mirati ed appropriati.

Bisogna fidarsi dei consigli del proprio geriatra di riferimento

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte inaltrimenti non sarebbe uno specialista al quale abbiamo dato la nostra fiducia soprattutto quando ci possono essere situazioni e problematiche come l'osteoporosi

Teniamo presente che un geriatra non si occupa semplicemente di questioni mediche o di patologie che già non sarebbe poco in realtà, ma si occupa anche per esempio di fornire interventi mirati che hanno l'obiettivo di capire a che punto siamo con l'autonomia o con la fragilità o con eventuale forme di disabilità per promuovere anche l’indipendenza, indipendenza che per una persona anziana è un qualcosa di molto importante che non possiamo nemmeno immaginare finché non ci si ritrova a quell'età.

Per questo è molto importante trovare uno specialista di cui tutta la famiglia si fida e da questo punto di vista potremmo farci dare dei suggerimenti dal nostro medico di famiglia.