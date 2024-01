Moncalieri guarda già al 2026: Davide Guida è il nuovo Vicesindaco

Davide Guida è il nuovo Vicesindaco di Moncalieri. Lo ha annunciato il Sindaco Paolo Montagna in un lungo post su Facebook. La nomina arriva a due anni dalla scadenza del mandato, prevista per la primavera del 2026. Chi è Davide Guida

Davide Guida, 36 anni, è Assessore all’Istruzione, ai Giovani e all’Innovazione Tecnologica dal settembre 2020. È cresciuto a Moncalieri, dove si è diplomato al Liceo Majorana. È laureato in Ingegneria Logistica della Produzione al Politecnico di Torino e in Comunicazione Pubblica e Politica all’Università di Torino. Alle ultime elezioni comunali ha raccolto oltre 700 preferenze, risultando poi il più giovane Assessore del Partito Democratico nella Giunta Montagna. Tra i progetti portati avanti in questo mandato amministrativo, l’estensione del Tempo Pieno per le scuole elementari e medie della città, unico caso in Italia che consente agli studenti di frequentare la scuola tutti i giorni fino alle 16.30, con varie attività finanziate dal Comune. Una scelta guardando già al 2026

“A due anni dalla fine del mio mandato, sento la necessità di fare la mia parte per far crescere il progetto Moncalieri”, dichiara il Sindaco Montagna, che aggiunge: “Costruire nuova classe dirigente è sempre stato uno dei miei obiettivi. La scelta di oggi vuole essere da stimolo per una nuova generazione che è già pronta ad assumersi più responsabilità”