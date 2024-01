Da Conad oltre 750.000 euro a sostegno dei reparti pediatrici del Nord Ovest

Conad Nord Ovest annuncia oggi la donazione di 757.000 euro a sostegno di otto importanti ospedali attivi con progetti pediatrici nei territori in cui opera, grazie all’iniziativa di collezionamento solidale “Una collezione da favola” attiva nei punti vendita Conad da ottobre a dicembre 2023.

Lo straordinario risultato dell’iniziativa, attiva dal 30 ottobre al 31 dicembre 2023 e realizzata in collaborazione con GOOFI by Egan, è frutto del prezioso contributo dei clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, che hanno acquistato 12 soggetti natalizi della linea GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata.

Per ogni prodotto venduto, infatti, Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi a favore di otto ospedali nelle Regioni in cui opera per finanziare progetti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

“Abbiamo rinnovato con grande determinazione l’iniziativa natalizia, così preziosa per la comunità, anche quest’anno – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest Adamo Ascari – Progetti come questo, che incontrano la sostenibilità sia da un punto di vista sociale che ambientale, esprimono pienamente la nostra visione e il nostro modo di agire. Abbiamo la volontà di rafforzare, ogni giorno, il rapporto con la comunità in cui viviamo, sostenendo progetti in grado di migliorare la vita delle persone. Siamo orgogliosi dello straordinario risultato raggiunto, frutto della collaborazione sinergica tra la Cooperativa, i Soci e i nostri Clienti, che hanno aderito con entusiasmo, sensibilità e generosità.”

Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni sono: l’Istituto Gaslini di Genova, il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, l’Ospedale Beauregard di Aosta e l’Ospedale Santo Stefano di Prato.

La campagna di collezionamento solidale del periodo natalizio vede da anni impegnata Conad Nord Ovest a fianco di importanti ospedali pediatrici delle sette regioni in cui opera con risultati davvero preziosi, tanto da aver permesso di donare fino ad oggi complessivamente oltre 5 milioni di euro.