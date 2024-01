Controlli "ad alto impatto" a Torino: tre arresti per furto e spaccio di stupefacenti

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza per "furto aggravato" un ventunenne di origine nordafricana, senza fissa dimora. Il giovane aveva appena forzato un’autovettura in via Lauro Rossi per rubare una cassa di bottiglie di birra e, vedendo i militari, si era dato alla fuga ma subito raggiunto e bloccato. A seguito dell’arresto è stato accompagnato in carcere.

I carabinieri della Compagnia Torino San Carlo e stazioni dipendenti, con ausilio del Nucleo Cinofili di Volpiano, nel corso del servizio “alto impatto” operato nei pressi della Stazione ferroviaria di Porta Nuova, hanno invece arrestato un venticinquenne senza fissa dimora mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente di tipo cocaina ad un “cliente”, a sua volta segnalato alla Prefettura. Un altro giovane è stato segnalato come assuntore in quanto trovato in possesso di Hashish. Il giovane arrestato è stato tradotto in carcere.