Contributi ai piccoli Comuni: bando di Città metropolitana per sostenere le realtà con meno di 10mila abitanti

Bando di Città metropolitana per sostenere le realtà con meno di 10mila abitanti

Nel corso del 2024 la Città metropolitana di Torino destina 100mila euro di risorse per supportare i piccoli Comuni nella valorizzazione del proprio territorio, intervenendo con un bando di contributi a sostegno di eventi, attività, manifestazioni, progetti volti a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico.

“Dopo anni, torniamo a fare la nostra parte a fianco dei Comuni anche con erogazione di contributi per aiutare sindache e sindaci impegnati a consolidare e valorizzare l'identità locale. Queste manifestazioni sono complicate da organizzare a livello locale per gli aspetti burocratici, ma anche economici: il nostro intervento vuole stimolare anche quelle amministrazioni che magari rinuncerebbero. Gli eventi locali sono l’anima del territorio nelle piccole comunità e meritano di essere sostenuti” spiega il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, che ha firmato il decreto di approvazione di un bando con trasferimenti a favore di Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti per iniziative di promozione territoriale.

“I contributi previsti andranno da un importo minimo di 500 euro ad un importo massimo di 2.500 euro a seconda della dimensione economica del progetto che ci verrà presentato” spiega Suppo, “le iniziative dovranno attuarsi ed essere anche rendicontate entro il 31 dicembre 2024. Sarà una Commissione appositamente formata ad esaminare le domande che dovranno essere presentate entro il 29 marzo 2024”.

I Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti sul territorio metropolitano torinese sono moltissimi, 279 sul totale di 312.

“Ci aspettiamo molte domande” aggiunge Jacopo Suppo “e siamo pronti a valutare l’opportunità di implementare le risorse disponibili per non trascurare i piccoli Comuni”.

Le info sul bando e la modulistica a breve online su www.cittametropolitana.torino.it