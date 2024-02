Al via il nuovo corso per volontari di Telefono Amico Torino

Dal 15 febbraio un corso gratuito di comunicazione finalizzato al servizio: 12 incontri, ogni giovedì̀ dalle 20.45 alle 22.45, in parte su piattaforma google meet, in parte a Torino in zona Piazzale Valdo Fusi.

Il corso per diventare volontario del Telefono Amico di Torino è gratuito ed aperto a tutti gli interessati che abbiano compiuto 18 anni.