Grugliasco, iniziata la raccolta fondi per ristrutturare la palestra sede dell'associazione “L'Isola che non c'è”

È partita la campagna di raccolta fondi per la ristrutturazione della palestra dell'associazione “L'Isola che non c'è” di Grugliasco, diventata inagibile da novembre e che ha costretto a tagliare diverse attività a discapito dei ragazzi dell'associazione.

«Dovremo raccogliere circa 80mila euro – afferma la presidente Marisa Nerone – Chiediamo un aiuto a tutti i soci amici e sostenitori dell'Isola con un'offerta libera tramite bonifico bancario. A chiunque farà un'erogazione con bonifico, verrà rilasciata una ricevuta dalla quale si potrà detrarre fino al 35 per cento».

Inoltre, chiunque farà un offerta minima di 25 euro entro il mese di aprile, riceverà un invito per partecipare gratuitamente al concerto del 20 giugno del sosia di Renato Zero, “RenatoRinozero”. I posti sono limitati.

«Questa offerta per noi è importante - conclude la Nerone - perché dovremo cominciare i lavori e dare l'anticipo che per ora non abbiamo. Grazie a tutti».