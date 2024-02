Nuovo ponte sul Ceronda a Venaria: lunedì 5 febbraio la consegna dei lavori

Pronti a partire i lavori per il nuovo ponte sul Ceronda a Venaria Reale, che sostituirà il “vecchio” ponte Castellamonte, e per le altre opere necessarie a migliorare l’accesso alla Reggia, al centro storico di Venaria e al Parco della Mandria.



Lunedì 5 febbraio alle 10 la Città metropolitana di Torino - che su quest’opera ha il ruolo di committente – consegnerà i lavori all’associazione di imprese, costituita da Cogefa, Simco e Cavit, aggiudicataria dei lavori.



Un momento formale, cui prenderanno parte il vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Jacopo Suppo e il sindaco di Venaria Fabio Giulivi, consigliere metropolitano. Il Comune di Venaria e il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude sono stati cofirmatari del protocollo d’intesa per la realizzazione dell’opera, mentre la Regione Piemonte ne è stata cofinanziatrice.

La consegna dei lavori (in via Stefanat all’incrocio con l’attuale ponte sul Ceronda) sarà l’occasione per fare il punto sul cronoprogramma, che prevede la realizzazione delle opere in un anno e mezzo.