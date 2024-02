Ciriè, furto in un locale: 26enne rompe un vetro, si ferisce e tenta la fuga, ma viene arrestato

Arrestato ieri mattina da Carabinieri di Ciriè in flagranza di reato per “furto aggravato”, “danneggiamento” e “resistenza a pubblico ufficiale” un 26enne del posto, mentre tentava di allontanarsi da un esercizio pubblico di Via Stura.

Il giovane aveva appena forzato la porta di ingresso, rompendo un vetro - e tagliandosi - e si era introdotto nel locale, dove era riuscito a prendere 150 euro per poi tentare di allontanarsi.

Raggiunto da una pattuglia dei Carabinieri è stato bloccato dopo una breve colluttazione e condotto in caserma per le formalità giudiziarie.

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.