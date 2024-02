Miracolo davanti alla Gran Madre: uomo colto da malore, salvato da due passanti

Colto da malore un uomo di circa 60 anni, andato in arresto cardiaco mentre stava guidando una Fiat Tipo che è andata a schiantarsi sullo spartitraffico nei pressi del Gran Bar. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14.30.

Tra i passanti giunti sul posto, anche una giovane infermiera delle Molinette e una giovane specializzanda che gli hanno operato il massaggio cardiaco a turno per circa venti minuti ininterrottamente per mantenere stabile il coinvolto andato in arresto cardiaco. Una volta giunto sul posto il pronto intervento dell'unità mobile di soccorso hanno poi usato il defibrillatore.

L'uomo ha così ripreso battito ed è tornato a respirare ed è stato poi portato in ospedale.