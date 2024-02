Coez e Frah Quintale in concerto al Sonic Park Stupinigi

Dopo il successo del LOVEBARS TOUR 2024 nei palasport, Coez e Frah Quintale continuano il loro sodalizio nel mondo del live e saranno anche al Sonic Park Stupinigi per il LOVEBARS SUMMER 2024, prodotto da Vivo Concerti. I due artisti saranno insieme e di nuovo protagonisti sul palco del festival nel Giardino Storico della Palazzina di Caccia alle porte di Torino, pronti a rubare il cuore a chi li guarda, il prossimo 13 luglio.



Dopo l’annuncio di Geolier (12 luglio) il festival organizzato da Fondazione Reverse con il sostegno della Città di Nichelino e del Sistema Cultura Nichelino, presenta nel cartellone dell’estate 2024 il concerto, in coproduzione con IL Consulting, di due artisti amatissimi che con la loro musica uniscono diverse generazioni, dagli amanti dell’hip-hop old school agli appassionati del cantautorato contemporaneo. È per questo motivo che i numeri e il successo di Coez e Frah Quintale hanno trovato riscontro anche nella dimensione live, dove i due hanno dimostrato non solo di avere una capacità naturale di connettersi con il pubblico, ma anche di avere un solido repertorio a cui attingere per costruire una dimensione unica in cui è la musica ad avere il ruolo più importante.



Per info: stupinigi@sonicparkfestival.it