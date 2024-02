Spurgo caldaie e termosifoni: le domande più frequenti e le risposte degli esperti

Se avete una caldaia o dei termosifoni in casa, sapete bene che ogni tanto è necessario effettuare uno spurgo per eliminare l'aria accumulata nel circuito idraulico e garantire il corretto funzionamento dell'impianto.

Ma come si fa lo spurgo? Quando è il momento migliore per farlo? E quali sono i vantaggi di questa operazione? In questo articolo cerchiamo di rispondere a queste e ad altre domande frequenti sullo spurgo delle caldaie e dei termosifoni, con l'aiuto degli esperti del settore dei

Cos'è lo spurgo delle caldaie e dei termosifoni?

L'aria, infatti, può entrare nel circuito per vari motivi, come ad esempio la presenza di perdite, la sostituzione di componenti o la mancanza di pressione. L'aria, però, ostacola la circolazione dell'acqua e riduce l'efficienza dell'impianto, causando problemi come rumori, surriscaldamenti, disomogeneità tra i vari termosifoni o addirittura il blocco della caldaia.

Come si fa lo spurgo delle caldaie e dei termosifoni?

Lo spurgo delle caldaie e dei termosifoni si può fare in due modi: manualmente o automaticamente. Lo spurgo manuale richiede l'intervento dell'utente, che deve aprire le valvole di sfiato dei termosifoni con un apposito attrezzo (spurgatubi o chiave inglese) e lasciare uscire l'aria fino a quando non esce solo acqua. Lo spurgo automatico, invece, si basa su delle valvole automatiche che rilasciano l'aria in eccesso senza bisogno di alcuna azione da parte dell'utente. Queste valvole sono solitamente installate sulla caldaia o sui collettori dei termosifoni.

Quando è il momento migliore per fare lo spurgo delle caldaie e dei termosifoni?

Il momento migliore per fare lo spurgo delle caldaie e dei termosifoni è prima dell'inizio della stagione fredda, quando si accende l'impianto di riscaldamento dopo un lungo periodo di inattività. In questo modo si evitano i disagi causati dall'aria nel circuito e si ottimizza il rendimento dell'impianto. Tuttavia, lo spurgo può essere necessario anche durante la stagione invernale, se si notano dei sintomi che indicano la presenza di aria nel circuito, come ad esempio:

● Termosifoni freddi o tiepidi in alcune zone

● Termosifoni che fanno rumore o gorgogliano

● Caldaia che si spegne o va in blocco

● Pressione dell'impianto troppo bassa o troppo alta

In questi casi, è bene fare lo spurgo il prima possibile per evitare danni maggiori all'impianto.

Quali sono i vantaggi dello spurgo delle caldaie e dei termosifoni?

Lo spurgo delle caldaie e dei termosifoni ha diversi vantaggi sia per il comfort che per il risparmio energetico. Tra i principali benefici dello spurgo ci sono:

● Miglioramento della circolazione dell'acqua nel circuito idraulico

● Maggiore uniformità della temperatura tra i vari termosifoni

● Riduzione dei rumori e dei surriscaldamenti

● Aumento dell'efficienza della caldaia e dei termosifoni

● Diminuzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra

● Prolungamento della vita utile dell'impianto

Per approfittare di questi vantaggi, è importante fare lo spurgo con regolarità e affidarsi a personale qualificato in caso di dubbi o difficoltà.

Acqua color ruggine: cosa significa?

Se durante lo spurgo dei termosifoni notate che l'acqua che esce è di colore marrone o rossastro, significa che

Questo può essere dovuto a diversi fattori, come la qualità dell'acqua, la presenza di ossigeno, il tipo di materiale dei tubi e dei radiatori, o la mancanza di manutenzione. La corrosione può causare danni ai componenti del sistema, ridurre l'efficienza termica e aumentare i consumi energetici.

Per evitare questi inconvenienti, è bene effettuare periodicamente lo spurgo dei termosifoni e controllare il livello di pressione della caldaia. Inoltre, è consigliabile installare un filtro magnetico per trattenere le particelle di ruggine e proteggere il circuito. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire i tubi o i radiatori danneggiati o effettuare una pulizia chimica dell'impianto.

Termosifoni che non scaldano: serve lo spurgo?

Se i vostri termosifoni non scaldano come dovrebbero, potrebbe essere necessario effettuare lo spurgo. Così facendo, potrete eliminare l'aria accumulata all'interno dei radiatori, che impedisce il corretto passaggio dell'acqua calda e riduce l'efficienza del sistema di riscaldamento.

In alternativa, il problema potrebbe essere causato da un problema della caldaia (alimentazione, pressione o produzione di calore insufficienti) e potrebbe richiedere interventi più importanti.

Termosifoni rumorosi: serve lo spurgo?

I rumori prodotti dai termosifoni sono spesso causati dall’interazione dell’acqua e dell’aria (entrambe sotto pressione) che “combattono” per lo spazio all’interno dell’impianto idrico. Quindi, nella grande maggioranza dei casi, lo spurgo aiuta a rimuovere qualsiasi tipo di rumori fastidioso. Occorre precisare che lo spurgo eseguito in modo corretto può anche causare i rumori sopra citati.

Giunti a questo punto riteniamo di aver risposto alla grande maggioranza delle domande più diffuse sul mondo dello spurgo caldaie e termosifoni.