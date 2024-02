Il 6 febbraio al Centro Pannunzio "Nel mondo il terrorismo non muore mai"

Nel mondo il terrorismo non muore mai.

Ne parleranno martedì 6 febbraio nel corso della serata “I terrorismi di ieri e di oggi” presso il Centro Pannunzio di Torino di via Maria Vittoria 35 (ore 18:20):

il Prof. Pier Franco Quaglieni, docente, saggista e giornalista

il dott. Marcello Maddalena, giudice istruttore a Torino negli anni 70 e

Claudio Giacchino, giornalista de La Stampa, autore di libri sul terrorismo durante gli anni di piombo.





La serata è organizzata dai Lions International, distretto 108 IA1.

I Lions stimolano sempre la riflessione aperta a difesa dei valori etici e liberali. In questo incontro si avrà la possibilità di riflettere sulle implicazioni delle azioni armate da parte di organizzazioni criminali, che hanno, nel secolo scorso ed ancora oggi, cercato di minare i principi della democrazia e dalla pace, colpendo in tutto il mondo attraverso la lotta armata, dal Medio Oriente, alle Americhe, all’Europa, cosi come nel nostro Paese.

Sarà un’occasione unica ed eccezionale per ascoltare gli avvenimenti dell’eversione globale ed italiana avvenuti in un periodo storico tanto critico da chi li ha vissuti direttamente in prima persona.



A causa delle dimensioni raccolte del Centro Pannunzio (60 posti), è richiesta la prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri 339/33.39.297.