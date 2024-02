A Mirafiori passeggiata della sicurezza con la Lega: "Stanchi del degrado della zona"

La Lega di Torino ha organizzato ieri sera, mercoledì 31 gennaio, una "Passeggiata per la sicurezza" in Circoscrizione 2, nella zona di Mirafiori. L'iniziativa, partita da corso Tazzoli angolo Via Poma, mirava a sottolineare la necessità di maggiore sicurezza per i cittadini della zona.



La manifestazione, tenutasi alle ore 21, ha visto la partecipazione di numerosi militanti e simpatizzanti del partito, che hanno percorso le strade del quartiere per evidenziare il crescente degrado e la percezione di insicurezza. L'evento si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla sicurezza urbana a Torino, soprattutto nelle periferie, e sulla gestione del territorio da parte delle autorità locali.



In questa occasione, Fabio Tassone, segretario cittadino della Lega, ha dichiarato: "Questa sera la Lega è scesa per le strade di Mirafiori per manifestare contro il degrado della zona. Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione dell'assenza completa del sindaco Lo Russo e della giunta targata PD che nel corso degli anni ha abbandonato la periferia dedicandosi a coccolare i facinorosi di Askatasuna. La LEGA si è sempre battuta per ripristinare la legalità e la sicurezza dei cittadini lavorando a più livelli per il benessere della comunità.".