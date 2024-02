Parco Rignon pronto a rifarsi il look: più alberi, prati di nuovo verdi e vialetti drenanti: “Uno spazio di accoglienza per tutti”

Uno degli ambiti su cui la Città di Torino punta di più con i fondi del Pnrr è sicuramente quello del verde pubblico: tra i vari interventi, è sicuramente molto atteso quello in procinto di partire al Parco Rignon di corso Orbassano, nel quartiere Santa Rita.

Il progetto, i costi e i tempi

Il progetto fa parte della manutenzione straordinaria (che nel caso specifico non viene effettuata dal 2007, ndr) nell'ambito delle biblioteche civiche e include, vista la presenza di edifici di interesse storico artistico come Villa Amoretti, anche il Parco della Tesoriera. La previsione fatta dai tecnici degli uffici comunali è quella di avviare il cantiere tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera di quest'anno, per ultimare tutto entro l'agosto del 2025: il costo totale dei due lotti ammonta a 1 milione e 600mila euro, di cui 655mila per il Rignon e i restanti 945mila per la Tesoriera.

Gli interventi al Parco Rignon

Gli interventi al Rignon si concentreranno sulla sostituzione della pavimentazione impermeabile dei vialetti (attualmente in asfalto) con quella drenante in “calcestre” (un composto di ghiaie) per assorbire le acque meteoriche e ridurre le isole di calore, sulla riqualificazione di 23mila metri quadrati di prato e sulla piantumazione, a fronte di alcuni abbattimenti già effettuati, di specie di alberi più resistenti alle attuali condizioni climatiche della città ma dalle equivalenti caratteristiche visuali come la parrotia persica, meglio conosciuta come “albero pagoda”; in contemporanea, verrà effettuato un intervento di conservazione e segnalazione della grande quercia monumentale presente e già messa in sicurezza (stesso discorso anche per quanto riguarda il platano storico della Tesoriera).

Altre migliorie riguarderanno gli arredi, scelti attraverso un percorso di condivisione con la Sovrintendenza e approvati a livello ministeriale, sulla ex bocciofila, che verrà smantellata per creare un punto di incontro con sedute da lettura e l'eventualità di creare un ecomuseo urbano, sull'accesso principale al parco, con la costruzione di una pavimentazione di ingresso in pietra di Luserna, e sull'area cani già presente, con l'installazione di un punto acqua dedicato. I lavori, infine, verranno effettuati in due tranche per garantire ai cittadini la possibilità di usufruire ininterrottamente dell'area verde.

Tresso soddisfatto, ma la sicurezza preoccupa

Soddisfatto dell'orizzonte disegnato, l'assessore al verde della Città Francesco Tresso rivendica le proprie scelte politiche: “Abbiamo scelto - ha commentato – un'azione diffusa e pervasiva intervenendo su luoghi simbolici come le biblioteche, da trasformare in veri e propri presidi civici migliorando il contesto nel quale sorgono. In generale, la decisione di lavorare su 16 punti dislocati su tutti i quartieri ha l'obiettivo di rendere il verde circostante uno spazio di accoglienza multifunzionale per tutti”.

L'unica preoccupazione, però, riguarda la sicurezza: “La scorsa notte – ha concluso – alcuni vandali hanno dato fuoco a un gioco proprio qui vicino: dobbiamo ancora lavorare molto su questo aspetto anche pensando a forme di volontariato civico, come quella di Torino Spazio Pubblico, in grado di migliorare la percezione delle aree urbane”.