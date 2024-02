Dall'Ucraina a Moncalieri per essere la nuova Lunetta del Carnevale: la bella storia di Alona Pavlyuk

Non è arrivata nel 2022, fuggendo dalla guerra che stava devastando Kiev e dintorni dopo l'attacco russo, ma la sua scelta ha comunque un enorme valore simbolico. E' ucraina la nuova Lunetta del carnevale di Moncalieri.

Alona al posto di Alice

Si chiama Alona Pavlyuk, 30enne insegnante originaria di Cernivzi, moncalierese d’adozione dal 2003. Sarà lei a sostituire Alice Tarabra, che dopo diverse edizioni ha deciso di passare il testimone. L’investitura ufficiale avverrà nella serata di oggi, sabato 3 febbraio, nei saloni della Famija Moncalereisa, in via Alfieri 40. Una scelta che rappresenta anche un messaggio di pace, visto quanto sta accadendo da quasi due anni in Ucraina.

Dall’età di 14 anni Alona è animatrice presso l’oratorio della Collegiata di Santa Maria della Scala e successivamente è stata anche coordinatrice dei centri estivi promossi dalla parrocchia guidata da don Paolo Comba. E' coordinatrice didattica della scuola dell’infanzia Umberto I di Moncalieri ed ha accettato questo ruolo dopo che nella passata stagione aveva fatto una sorta di 'prova generale' come sostituta di Alice, quando la Lunetta non poteva essere presente.

"La gentilezza salverà il mondo"

Il suo motto è "la gentilezza salverà il mondo": un approccio alla vita che si ritrova anche nel suo nome: Alona, infatti, è il nome di un cioccolatino ucraino, dunque simbolo di dolcezza, quindi anche quella dell’anima, in nome della libertà. Da stasera sarà il simbolo di Moncalieri per le prossime settimane, mentre la città si appresta ad essere travolta dai colori e dall'entusiasmo del carnevale 2024.

Il 13 febbraio è in programma un pomeriggio di divertimento e ballo per festeggiare il Carnevale dei 'diversamente giovani' al Polifunzionale Don PG Ferrero, che vedrà la presenza anche della nuova Lunetta, mentre domenica 18 ci sarà l'attesissima sfilata dei carri allegorici lungo via Postiglione.