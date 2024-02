Conciliare vita e lavoro grazie al progetto Tilde: dopo dodici mesi 1 donna su 4 ha trovato occupazione

Il terzo livello, a lungo termine, è creare una infrastruttura territoriale permanente, tramite la sperimentazione di azioni collaborative di welfare aziendale e welfare di comunità, che resista oltre i tre anni del progetto TILDE e diventi un patrimonio per il futuro. Questo è il compito del “welfare manager territoriale”, che si pone come tramite tra gli specifici patti di servizio e i sistemi di secondo livello del territorio: servizi pubblici, associazioni e mondo produttivo. Solo portando i casi specifici a sistema, costruendo un modello replicabile i cui impatti siano monitorabili e valutabili, il progetto TILDE arriverà al pieno coronamento dei suoi obiettivi.

Primo, il miglioramento del benessere occupazionale delle donne coinvolte: attraverso un lavoro di co-progettazione con la figura professionale del “welfare manager di caso” e nell’ottica della co-responsabilità, per ciascuna viene studiato e applicato un progetto personalizzato in grado di favorire l’ingresso e/o la permanenza nel mondo del lavoro e di conciliarne gli impegni con le esigenze personali e familiari.

Per quanto riguarda le infrastrutture territoriali, con l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 sono stati attivati due centri educativi (presso il DegaUrbanLAB di Settimo e l’Istituto comprensivo di Volpiano), che per due pomeriggi a settimana ospitano, in due fasce orarie differenti, bambini dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 13 anni. Nell’ambito del nascente Centro Famiglia di San Benigno Canavese e in collaborazione con l’Istituto comprensivo di San Benigno, a novembre 2023 è stata avviata la Ludoteca Amica rivolta ai minori nella fascia 0-3 anni per una mattina a settimana.

Nello stesso contesto, è stata avviata l’attività “I primi 1000 giorni” con un appuntamento ogni due settimane per le neo-mamme, con momenti di confronto, informativi e laboratori manuali. Inoltre, il progetto TILDE sta collaborando con il Comune di Volpiano per l’individuazione di uno spazio idoneo all’avvio del terzo Centro Famiglia. Seguiranno poi i lavori per il quarto sul Comune di Leini. È stata inoltre avviata un’analisi documentale dei regolamenti dei nodi sui territori dei Comuni dell’Unione NET. In tema di mobilità, sono stati presi contatti con l’Agenzia della Mobilità Piemontese.

