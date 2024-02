"No legalizzazione Askatasuna": bagarre e ostruzionismo del centrodestra in Circoscrizione 7

"No legalizzazione Askatasuna" : è questo il cartellone esposto dal centrodestra durante il consiglio della Circoscrizione 7 di oggi.

I gruppi consiliari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Torino Bellissima hanno protestato in questo modo contro la delibera annunciata dal sindaco Lo Russo che prevede la trasformazione dell'immobile di corso Regina Margherita 47 attualmente sede del centro sociale in bene comune.

Per esprimere la propria contrarietà alla proposta, il gruppo di Fratelli d'Italia ha annunciato il proprio ostruzionismo ai lavori del Consiglio presentando centinaia di emendamenti: "La delibera - ha dichiarato la capogruppo di FdI Patrizia Alessi - è stata concordata con gli attuali occupanti, membri di un centro sociale tra i più violenti come sottolineato anche dai sindacati di polizia: ci sentiamo presi in giro".