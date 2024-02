Un Piemonte in rosa contro il tumore al seno: al via gli screening per il 2024

Il tumore al seno è il più frequente nelle donne ma ha anche raggiunto una percentuale di superamento notevole: l'88% di donne operate al seno è viva a 10 anni di distanza. In questo contesto appare fondamentale l'opera di prevenzione, da svolgere tramite controlli e screening fa effettuare in tempo, per cogliere di anticipo la malattia.

"Ringrazio i comuni perché è importante la territorialità, è lì che dobbiamo fare comprendere l'importanza dello screening - ha commentato Fulvia Pedani, coordinatore Andos nazionale e presidente del comitato di Torino - C'è stato un decremento di mortalità da quando c'è lo screening che oggi supera il 50%, dovuto dal fatto che identifichiamo forme precoci e non palpabili. Ci sono due motivi principali per cui le donne non lo fanno: l'aumento dell'età pensionabile, le donne lavorano anche in tarda età rendendo più difficile trovare tempo, dobbiamo ampliare gli orari delle visite. Poi la comunicazione, per questo chiediamo aiuto anche alla Regione: non è possibile che per la privacy ci siano morti, il garante della privacy deve trovare un modo".

Icardi: "Informare e sensibilizzare"