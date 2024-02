Al via il taglio degli alberi malati di corso Belgio: i lavori bloccano la strada, bus deviati [FOTO]

Al via questa mattina le operazioni di taglio dei 17 alberi malati di corso Belgio. Ha preso il via all'alba il primo cantiere, nel tratto tra Corso Brianza ed il Giardino Terenzo Magliano, per l'abbattimento dei 17 aceri giudicati pericolosi e a rischio crollo, a seguito di alcune verifiche effettuate dai tecnici comunali.

Al momento gli addetti del Comune ne hanno tagliati 3 (classe D pericolosità estrema) e messi in sicurezza 3 (Classe CD pericolosità elevata per la quale la prescrizione è un intervento di riduzione del pericolo, ovvero potatura e/o rimozione branche). Su tutti gli altri alberi è stato inoltre fatto un intervento di contenimento delle chiome (richiesto da GTT) funzionale al ripristino del tram.

I manifestanti

E con l'avvio degli interventi, sono ripresi i disordini. In corso Belgio, il tratto tra corso Brianza e via Pallanza, è bloccato dai manifestanti pro-alberi, ma anche dal sistema di sicurezza e dai cordoni di forze dell'ordine schierati per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, in sicurezza. Sul posto, infatti, è stato pianificato il dispiegamento di polizia e di vigili urbani, anche per regolare il traffico.

Bus deviati

A causa delle operazioni in corso e del presidio, Gtt ha dovuto deviare le linee bus 68, 15N e 19. Il 68 è deviato da corso Brianza per Lungo Dora Voghera, corso Cadore, corso Belgio, percorso normale. Identico percorso per il 15N e il 19. Pesanti anche i disagi per gli automobilisti, costretti a cambiare il tragitto per raggiungere il lavoro o portare i figli a scuola.

Queste prime operazioni di taglio proseguiranno fino al tardo pomeriggio, poi domani il cantiere avanzerà su un altro tratto.