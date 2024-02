Allo sPAZIO211, Adele Altro con il suo nuovo progetto Any Ohter

Adele Altro in concerto allo sPAZIO211 sabato 17 febbraio con Any Other, il progetto principale della polistrumentista e produttrice con base a Milano, già attiva da parecchi anni nella scena musicale italiana e internazionale.

Due dischi e due ep alle spalle, con i suoi lavori ha contribuito a (ri)portare l’indie-rock sotto i riflettori, oltre ad aver suonato in Europa e non solo.È salita sui palchi di alcuni dei festival internazionali più importanti, dal Primavera Sound di Barcellona al The Great Escape Festival di Brighton, passando per il Reeperbahn Festival di Amburgo e il Eurosonic Noorderslaag di Groningen, oltre ad aver suonato nel Sud Est Asiatico e in Giappone. Il suo terzo disco, “stillness, stop: you have a right to remember”, verrà pubblicato il prossimo 26 gennaio 2024 per 42records.

