Festival di Sanremo, si parte. Oskar degli Statuto: "I Santi Francesi la possibile sorpresa"

Il conto alla rovescia sta per terminare. Stasera si accenderanno le luci dell'Ariston per la prima serata del Festival 2024 e Oscar Giammarinaro, per tutti semplicemente Oskar degli Statuto, sa bene cosa significa calcare quel palco, avendolo fatto con la band nel 1992, con una hit di successo come 'Abbiamo vinto il Festival di Sanremo' che si canticchia ancora adesso, a più di trent'anni di distanza.

Oskar, cosa ti aspetti dai torinesi in gara, Fred De Palma e i Santa Francesi?