Chiude Idrosapiens, Chiorino: "Regione farà di tutto per mantenere aperto stabilimento Leinì"

La Regione scende in campo al fianco dei lavoratori della Idrosapiens di Leinì. Lo scorso 22 gennaio l’azienda - che dal 1996 fa parte del gruppo tedesco Witzenmann - ha avviato la procedura di licenziamento per tutti i suoi 48 dipendenti. Per la precisione, si tratta di 44 addetti alle porte di Torino e altri 4 a Cormano.

"Salvare stabilimento di Leinì"

Questa mattina una delegazione di operai della Idrosapiens -che si occupa di giunti di dilatazione per il settore petrolifero (energia e gas), ma anche per l'aerospazio – è stata ricevuta in Consiglio Regionale. “Come Regione – ha detto l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, al termine del confronto - siamo determinati a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per mantenere il presidio dello stabilimento di Leinì e a garantire politiche attive a supporto dei lavoratori”.

“Ecco perché – ha aggiunto - nelle prossime settimane incontreremo l’azienda, a cui proporremo un percorso per rimanere sul territorio”. E proprio su questo fronte il consigliere della Lega Andrea Cane chiede di coinvolgere il Ministero.

Argotec Space Park di San Mauro

Una possibile seconda opzione, come suggerito dal consigliere regionale del Pd Diego Sarno, potrebbe essere quella di ricollocare una parte degli operai all’interno dell’insediamento di Argotec Space Park a San Mauro, che darà lavoro a cento persone.

“La compagnia aerospaziale – precisa l’esponente dem - si avvarrà della rete regionale dei servizi pubblici per ricercare le professionalità necessarie: ingegneri aerospaziali, elettronici, informatici e delle telecomunicazioni ma anche profili tecnici per le operazioni di produzione, nonché professionisti dell’area amministrativa, legale, marketing e comunicazione”. I lavoratori della Idrosapiens, forti della competenza nell’aerospace, potrebbero quindi essere inseriti nel nuovo insediamento.

