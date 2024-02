Droga nascosta in tombini, cestini e copertoni: così agivano i cinque pusher di Piazza Santa Giulia

Un efficace sistema di vedette e l’escamotage di nascondere la droga nei tombini e nei cestini dei rifiuti. Questo il metodo adottato dai pusher di Piazza Santa Giulia.



L’attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia San Carlo ha portato all'arresto di cinque pusher che operavano nella zona al centro del quartiere Vanchiglia.



Le operazioni sono state condotte dalla Stazione Po Vanchiglia e dal Nucleo Operativo, concentrando gli sforzi soprattutto nella zona compresa tra Via Santa Giulia, Via Guastalla, Via Buniva e Via Cesare Balbo.



La zona era conosciuta per la sua fiorente attività di spaccio gestita da soggetti africani, che utilizzavano un sistema di vedette per evitare i controlli delle forze dell'ordine.



Tuttavia, a seguito di indagine, è stato possibile scoprire il loro modus operandi. Una delle particolarità riscontrate è stata la modalità con cui i pusher nascondevano la sostanza stupefacente (principalmente hashish e marijuana).



La droga veniva celata sotto le macchine o nei copertoni delle stesse, e talvolta anche nei tombini o nei cestini dei rifiuti, rendendo difficile contestare loro l'appartenenza della droga rinvenuta.