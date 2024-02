Molte persone avranno già sentito parlare o avranno letto dell'intervento che riguarda la realizzazione giardini e magari ne sono rimaste incuriosite e affascinate, considerando che si sta parlando di un intervento che viene presa in considerazione da tutte quelle persone che hanno uno spazio esterno a casa loro o uno spazio esterno di un altro loro edificio di proprietà e parliamo anche di locali e quindi parliamo anche di attività commerciali in tal senso.

La prima cosa da dire con chiarezza rispetto a questo intervento, è che comunque è un intervento molto complesso che è un intervento che ha varie fasi da prendere in considerazione a partire dalla pianificazione che forse è quella più importante perché ci permette di ascoltare le esigenze e le preferenze che può avere un cliente rispetto a questo tipo di progetto e rispetto a come vorrebbe vedere il suo spazio esterno e parliamo di giardino in particolare chiaramente.

Anche perché a dirla tutta sarebbe un gran peccato avere uno spazio esterno e non sfruttarlo proprio con la creazione di un giardino e quindi affidandosi ai professionisti che poi ci occuperebbero anche della manutenzione dello stesso e ci permetterebbero di poterlo utilizzare tanti mesi l'anno e anzi forse tutto l'anno.

Per quanto riguarda la fase della pianificazione alla quale facevamo riferimento sopra semplicemente quando contattiamo le imprese che si occupano di realizzare i giardini e che si occupano in generale di manutenzione delle aree verdi, ci chiederanno di inviare un loro team che avrà il compito di analizzare il terreno dove vogliamo realizzare quel giardino valutandone varie cose e parliamo della luce solare, parliamo della qualità del suolo e tutto quello che si può osservare in quel contesto.

Tra l'altro sarebbe anche un ottimo momento per poter accennare anche a come funzionerebbe la manutenzione successiva e ad esempio parlare dei vari interventi che poi si dovrebbero susseguire e parliamo di irrigazione e parliamo anche di potatura delle siepi per esempio.

Quando si realizza un giardino bisogna fare sempre le scelte giuste

Quello che fa la differenza poi nei risultati finali rispetto alla realizzazione di un giardino riguarda le scelte che si fanno ed è per questo che lo sottolineavamo nel titolo di questa seconda parte e ad esempioe quando si parla di arredi e si parla di tante cose diverse

Questo perché non si tratta solamente, anche se poi la cosa più importante, della parte del giardino e quindi la preparazione del terreno o anche la creazione di elementi quali prati e sentieri, però nel caso dell’arredamento dal giardino se vogliono comprare delle sedie e tavoli e lo si vuole rendere quel giardino adatto anche a fare una festa o fare una grigliata.

Da parte nostra la cosa più importante sarà la scelta che faremo dell’azienda in questione e prima ancora di ciò dobbiamo stanziare un budget, che comunque è sempre un qualcosa che aiuta quando bisogna fare un investimento del genere.