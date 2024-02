Moncalieri, una raccolta firme per chiedere il ripristino del semaforo rotto di via Rigolino

Ogni pazienza ha un limite. E così i residenti di Moncalieri della zona di via Torino hanno deciso di mobilitarsi, dando il via ad una raccolta firme per chiedere che sia ripristinato al più presto il semaforo rotto di strada Regolino.

Raccolte un centinaio di firme

In pochi giorni sono state raccolte oltre un centinaio di adesioni per chiedere che l'impianto torni a funzionare, dopo l'atto vandalico della fine dello scorso anno, quando un piromane incendiò la centralina e rese inutilizzabile il semaforo.

Fare pressione sul Comune

Visto che le continue segnalazioni non erano bastate, ora i residente della zona sono passati all'azione, denunciando i rischi per la sicurezza, vista l'alta velocità con cui sfrecciano i veicoli lungo via Torino.

Un modo anche per mettere pressione al Comune di Moncalieri, che ha cercato di sollecitare (finora senza risultato) Enel X, gestore dell'impianto, che ha giustificato il mancato intervento per l'assenza dei pezzi di ricambio necessari. Parole che hanno infastidito coloro che abitano nei paraggi, convincendoli infine a mobilitarsi.