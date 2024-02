A Nichelino tempi più lunghi per l'area mercato di piazza San Quirico: pronta non prima di metà marzo

Forse proprio perché si tratta di "una vera e propria rivoluzione", per usare le parole dell'assessore Fiodor Verzola, era da mettere in campo che ci potessero essere dei ritardi. A Nichelino si allungano i tempi per la conclusione dei lavori nell'area mercato di piazza San Quirico, inizialmente prevista per l'inizio del mese di febbraio.

Lavori (almeno) fino al 15 marzo

Gli interventi di manutenzione straordinaria della zona stanno andando per le lunghe e così la Polizia locale ha dovuto prorogare le ordinanze di divieto di accesso e le relative limitazioni alla circolazione nella vicina via Superga fino al 15 marzo.

Come cambia la viabilità

Il risultato, quindi, è che (almeno) fino a metà del mese prossimo il mercato rimarrà 'parcheggiato' su via Paesana, via di Nanni e via Silvio Pellico. E per quanto riguarda via Superga, nel segmento compreso tra le vie Bengasi e Pellico, ci sarà la chiusura totale al transito veicolare, con l'istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su in ambo i lati.

La conseguenza è che il traffico veicolare viene deviato rispettivamente su via Chiesa e via Bengasi. Con la speranza che tra poco più di un mese si possa tornare alla normalità, con la conclusione dei lavori in piazza San Quirico.