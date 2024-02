Chiusure viabilità: dal casello di Albiano stop ai mezzi pesanti sulla Strada provinciale 80 di Caravino

Da giovedì 8 febbraio, divieto di transito agli autoveicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate in uscita dallo svincolo di Albiano d’Ivrea, sulla Sp. 80 di “Caravino”, nel territorio del Comune di Albiano d’Ivrea, con la sola eccezione dei mezzi impegnati per il carico e scarico materiale necessario alle attività presenti nella zona interessata dal divieto.

L’ordinanza, emessa dalla Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino, contribuirà al piano per snellire il traffico deciso nell’ambito del Comitato Operativo Viabilità (COV), che si è riunito, sotto il coordinamento della Prefettura, per affrontare le criticità della viabilità sul tratto autostradale Torino-Aosta.

Il Cov ha infatti stabilito a partire da questo week end l’apertura, in regime di cantiere, dell’intera sezione delle due carreggiate del ponte sul Chiusella A5 e di tutte le rampe di interscambio di Pavone Canavese. Inoltre verrà attuato lo spostamento dall’interscambio di Pavone allo svincolo di Albiano del filtraggio per garantire il rispetto del divieto di transito ai mezzi pesanti oltre le 3.5 tonnellate sulla bretella Ivrea -Santhià.

Al casello di Albiano di Ivrea sulla bretella A4-A5 sarà presente un presidio delle forze dell’ordine che faranno rientrare i veicoli di massa eccedente sulla bretella A4-A5 in direzione A5 Torino, con manovra nell’ambito del casello stesso.

“La Città metropolitana di Torino” ha spiegato il vicesindaco Jacopo Suppo “interviene in questo modo per far rispettare il divieto che riguarda i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate anche a tutela dell’abitato di Albiano. Le misure che sono state concordate snelliranno in traffico in giorni –fra la stagione sciistica e il Carnevale – particolarmente affollati, ma devono contribuire a tutelare con attenzione una viabilità, come quella dei centri abitati più piccoli, che non è in grado di sopportare grandi flussi di mezzi pesanti”.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml