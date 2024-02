Vittorio Emanuele di Savoia: domani la camera ardente alla Reggia di Venaria, sabato i funerali in Duomo a Torino

Tutto pronto per l'ultimo saluto a Vittorio Emanuele , erede della dinastia Savoia venuto a mancare sabato scorso, a Ginevra . Domani, venerdì 9 febbraio, dalle 13 alle 21 sarà allestita la camera ardente presso la Cappella di Sant’Uberto alla Reggia di Venaria Reale . Il figlio, il duca di Savoia, principe Emanuele Filiberto , presenzierà dalle 12:30 mentre alle 16 si recheranno in a rendere omaggio alla salma la principessa Marina di Savoia, la principessa Clotilde, la principessa ereditaria Vittoria, principessa di Carignano e la principessa Luisa, principessa di Chieri.

I funerali in Duomo, a Torino

Il funerale, invece, sarà celebrato nella giornata di sabato, presso il Duomo di Torino alle 15. Ma non tutti potranno accedere. In una nota la Casa Savoia spiega che "l'accesso al Duomo per la Santa Messa esequiale sarà possibile soltanto con biglietto di invito".





Oltre al figlio, Emanuele Filiberto, ora a capo della Real Casa, ci sarà Johannes Niederhauser, segretario generale dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, che porterà su di un cuscino il Collare dell’Ordine. La salma sarà adagiata a terra, su un tappeto, davanti all’altare. Sul lato sinistro, in corrispondenza della Cappella che custodisce la Sacra Sindone, prenderà posto la Famiglia Reale. Sul lato opposto prenderanno posto i Capi di Stato, i membri delle Case Reali e le autorità presenti. La funzione sarà in lingua italiana, accompagnata da una corale, che eseguirà canti liturgici della tradizione classica, tra cui brani di Lorenzo Perosi. Le composizioni floreali richiameranno i colori e i simboli di Casa Savoia.