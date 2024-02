Addio cassonetti, anche nel Quadrilatero e centro storico di Torino arriva il porta a porta

Dopo la zona aulica, la raccolta differenziata porta a porta si estende al resto del centro di Torino. Verrà avviata nei prossimi giorni la seconda fase di trasformazione del servizio di raccolta rifiuti, che coinvolgerà le abitazioni e le attività commerciali comprese nell’area tra via Pietro Micca, Piazza Castello, via Carlo Alberto, via dei Mille, piazza Cavour, via Giolitti, via San Massimo, via Verdi, via Rossini, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via della Consolata, piazza Arbarello e via Cernaia.

Bidoncini nei condomini

Verrà quindi coinvolta un’area significativa fra il centro storico e il Quadrilatero Romano, con oltre 9.000 famiglie e 1.400 utenze commerciali. A partire dal 12 febbraio, i cittadini e i negozi presenti nella zona riceveranno, a cura degli incaricati Amiat, le necessarie informazioni in merito al nuovo servizio. Gli addetti, inoltre, consegneranno gratuitamente a ogni utenza il kit per la raccolta domiciliare (biopattumiera e prima dotazione di sacchi per i rifiuti organici), oltre al materiale informativo di supporto.

In un secondo momento, verranno rimossi gli attuali cassonetti stradali e verrà attivata la della raccolta domiciliare per i rifiuti differenziati (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e metalli, rifiuti organici) e non recuperabili, attraverso l’installazione di bidoncini all’interno di spazi condominiali.

Infopoint

"Differenziare correttamente - osserva l'assessore Chiara Foglietta - non è banale e l’impegno dei torinesi è fondamentale per ottenere i risultati attesi”. "Questa area della città presenta molte sfide, compreso il significativo impatto turistico di cui è necessario tenere conto - aggiunge la Presidente di Amiat, Paola Bragantini -. Per questo procederemo gradualmente, con verifiche periodiche, in particolare nelle vie e nelle piazze più frequentate anche in orario serale e notturno".

Infine, per ulteriori informazioni e per consentire agli utenti non trovati e/o non identificati durante il passaggio degli addetti di ritirare lo starter kit, dal 15 febbraio 2024 verrà riaperto un punto info distributivo presso i locali della Chiesa di San Filippo Neri, con ingresso da via Maria Vittoria 7/A, e attivo il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9.30 alle 13.