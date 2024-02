Più di 10mila euro in valigia, ma senza averli dichiarati: quattro persone nei guai in una sola giornata a Caselle

Due passeggeri in partenza per il Marocco e la Cina e altrettanti in arrivo dall’Albania e dall’Argentina, sono stati fermati ieri all’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino-Caselle perché trovatai in possesso di oltre 10mila euro in denaro, ma senza la dichiarazione che viene richiesta per chi si muove nell'Unione Europea.